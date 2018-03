FW-RE: Mehrere Wassereinsätze am Wochenende – unklare Ursache

Recklinghausen (ots) – Am Wochenende von Freitagnachmittag (02.03.2018) bis Sonntagabend (04.03.2018) kam es in Recklinghausen zu mehreren Wassereinsätzen für die Feuerwehr. Am Freitagabend (02.03.2018) kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Wassereinsatz im „Haus der Bildung“ am Neumarkt in Recklinghausen-Süd. […]