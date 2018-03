IM-MV: 712.000 Euro Fördermittel für neue Feuerwache Wittenburg

Schwerin (ots) – Die Freiwillige Feuerwehr Wittenburg ist ihrem langjährigen Wunsch nach einer neuen Feuerwache an einem neuen Standort ein weiteres Stück näher gekommen. Innenminister Lorenz Caffier übergab heute einen Bescheid über Fördermittel in Höhe von 712.496 Euro Sonderbedarfszuweisung an […]