POL-OH: Zähne ausgeschlagen – Einbruch in Kindergarten – versuchter Einbruch in Markt

Fulda (ots) – Zähne ausgeschlagen

Fulda – Ein 35-jähriger Mann aus Fulda beobachtete am Dienstag

(30.7.), kurz nach Mitternacht, einen Vorfall in der Wörthstraße.

Nach seinen Angaben stiegen sechs Personen in einen parkenden BMW X5

ein, zwei davon in den Kofferraum des Fahrzeugs. Der Geschädigte

stellte die Insassen auf die Anzahl der Personen zur Rede, worauf ein

Mann ausstieg und ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser Schlag

war so heftig, dass der 35-Jährige zwei Zähne verlor und eine Fraktur

des Nasenbeins erlitt. Während der BMW davon fuhr, musste der

Geschädigte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins

Krankenhaus eingeliefert werden.

Einbruch in Kindergarten

Fulda – Der Kindergarten Am Alten Schlachthof war das Ziel von

Einbrechern am vergangenen Wochenende (26.-29.7.). Die Täter hebelten

zunächst ein Fenster auf und kletterten danach in die Innenräume. Auf

ihrer Suche nach Beute stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag aus

einer Geldkassette und nahmen auch zwei Laptops und eine

Digitalkamera mit. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Einbruch in Einkaufsmarkt gescheitert

Hünfeld – Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende

(27.-29.7.) in einen Supermarkt in der Hainstraße einzubrechen. Sie

hebelten an der gläsernen Eingangstür, allerdings gelang es ihnen

nicht, diese zu öffnen. Sie verschwanden unbemerkt und ohne Beute.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon

0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache

unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Osthessen | Publiziert durch presseportal.de.