POL-PDLU: „Teurer Spaß“

Speyer (ots) – 30.07.2019, 02:45 Uhr

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte am Dienstag, dem 30.07.2019,

gegen 02:45 Uhr, ein PKW erkannt werden, welcher augenscheinlich mit

überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße in Speyer entlangfuhr.

Daraufhin sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen

werden. Dieser reagierte jedoch nicht auf Blaulicht und

Anhaltezeichen, sondern beschleunigte sein Fahrzeug weiter und geriet

im Rahmen der Fahrt zudem auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hierbei

kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung von anderen

Verkehrsteilnehmern. Vor einer Baustelle in der Wormser Landstraße

stoppte der Fahrer schließlich sein Fahrzeug und ließ sich

kontrollieren. Im Rahmen einer ersten Befragung des 24-jährigen

Mannes äußerte dieser, dass er nur „Spaß“ machen wollte. Dieser war

dann aber endgültig verflogen, als die Beamten Alkoholgeruch bei dem

Mann wahrnahmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab

1,02 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen

und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer darf sich nun nach

diesem sog. „Spaß“ auf eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr

„freuen“.

