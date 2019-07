POL-LIP: Detmold. Hoher Sachschaden bei Einbruchsversuch.

Lippe (ots) – Hohen Sachschaden hinterließen Einbrecher, die

zwischen Mittwoch- und Montagmittag versuchten in den Bürocontainer

einer Fahrzeugwerkstatt in der Industriestraße einzudringen. Brachial

versuchten sie eine Öffnung in die Außenhaut des Containers zu

stemmen. Dieses Vorhaben misslang zwar, aber der von den Tätern

angerichtete Sachschaden beträgt über 7.000 Euro. Möglicherweise

fühlten sich die Täter gestört. Ihre Beobachtungen in dem

Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat unter der

Rufnummer 05231/6090.

