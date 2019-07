POL-RZ: Falscher Polizeibeamter erbeutet fünfstelligen Euro-Betrag

Ratzeburg (ots) – Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

30. Juli 2019 | Kreis Stormarn – 23.07.2019 – Ahrensburg

Am 23.07.2019 hat sich ein bislang unbekannter Mann als

Polizeibeamter ausgegeben und so einen fünfstelligen Euro-Betrag von

einem 91-jährigen erbeutet. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der Ahrensburger erhielt einen Telefonanruf von einer männlichen

Person, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er berichtete dem

91-jährigen von einem verdeckten Einsatz in der Nachbarschaft. Dort

habe man Hinweise auf den Rentner gefunden und müsse nun sämtliches

Geld überprüfen.

Der 91-jährige hob daraufhin den fünfstelligen Euro-Betrag bei

seiner Hausbank ab. Der Anrufer warnte das Opfer zuvor vor einem

Mitarbeiter seiner Hausbank, der mit Kriminellen gemeinsame Sache

mache.

Das Geld wurde wie mit dem falschen Polizeibeamten vereinbart, am

Gartenzaun deponiert, übergeben.

Der Senior bekam weder den falschen Polizeibeamten zu Gesicht noch

sah er sein Geld wieder.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat in Zusammenarbeit mit dem

Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei möchte noch einmal darauf hinweisen, dass sie niemals

am Telefon nach Ihren Vermögenswerten fragen wird oder Sie bittet,

Bargeld von der Bank abzuheben.

Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre Vermögenswerte.

Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte, bzw. deponieren Sie es

nicht an vorgegebenen Orten, zum Beispiel am Gartenzaun Halten Sie

Rücksprache mit vertrauenswürdigen Personen, wenn Sie solch einen

Anruf erhalten haben. Im Zweifel rufen Sie die Polizei über 110 an.

