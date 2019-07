POL-HA: Einbruch in die Fernuniversität – Zwei 25-Jährige auf frischer Tat gestellt

Hagen (ots) – Am Dienstag, 30.07.2019, ging ein Polizist mit

seinem Diensthund gegen 02:30 Uhr auf dem Gelände der Fernuniversität

Streife. Als er laute Geräusche aus dem Gebäude hörte, duckte er sich

mit seinem Hund ab und sah mindestens eine Person im Objekt, sowie

ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss. Der Diensthundführer rief

über Funk Verstärkung. Seine Kolleginnen und Kollegen umstellten kurz

darauf das Gebäude. Bei dem rasch durchgeführten Zugriff konnten die

Einbrecher mit Diebesgut in der Hand auf frischer Tat gestellt und

festgenommen werden. Sie leisteten keinen Widerstand. Schnell stand

fest, dass die Männer (beide 25) in der Fernuniversität hohen Schaden

angerichteten hatten. Die Beamten fanden eingeschlagene Glasscheiben

und durchwühlte Büros vor. Das Diebesgut, mehrere Laptops, Handys und

einen Beamer, hatten die Täter sich zum Abtransport bereit gelegt.

Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer und

Betäubungsmittel auf. Die Hagener Kripo hat den Fall übernommen. Die

zwei polizeilich bekannten Einbrecher sollen noch heute dem

Haftrichter vorgeführt werden.

