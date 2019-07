FW Hünxe: Angeblicher Scheunenbrand lässt Feuerwehr ausrücken

Hünxe-Drevenack (ots) –

Gestern Abend gegen 20.30 Uhr wurden alle vier Einheiten der

Feuerwehr Hünxe alarmiert, da am Wachtenbrinker Weg im Ortsteil

Drevenack angeblich Stroh in einer Scheune brennen sollte. Auch auf

der Anfahrt war bereits eine große Rauchwolke über der gemeldeten

Stelle erkennbar. Ein Brand war somit bestätigt. Zum Glück befand

sich das brennende Stroh nicht in der Scheune, sondern verteilt auf

der Straße zwischen zwei Höfen und teilweise noch verlastet auf einem

Anhänger. Durch den zügigen Einsatz mehrerer Strahlrohre konnte die

Ausbreitung auf die umliegenden Gebäude und somit Schlimmeres

verhindert werden. Die gepressten Strohballen mussten erst

auseinandergezogen und dann abgelöscht werden. Dadurch zog sich die

Brandbekämpfung über einen längeren Zeitraum hin. Die letzten

Einsatzkräfte rückten gegen 23.45 Uhr von der Einsatzstelle ab.

Insgesamt waren neben einem RTW vom Kreis Wesel, der Polizei, 64

Kräfte der Feuerwehr Hünxe im Einsatz.

