BPOL NRW: Betrüger am Flughafen Köln/Bonn festgenommen

Köln/Bonn (ots) –

Am gestrigen Montag (29. Juli) haben Beamte der Bundespolizei

einen 39-jährigen Mann festgenommen, als er im Begriff war von

Köln/Bonn aus nach Split (Kroatien) auszureisen.

Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte den kroatischen

Staatsangehörigen erst im vergangenen Juni zur Festnahme

ausgeschrieben. Grund für die Ausstellung des Haftbefehls war eine

nicht bezahlte Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro (40 Tagessätze zu je

25 Euro). Zu der Geldstrafe war er wegen Betruges verurteilt worden.

Zwar war der Gesuchte in der Lage die offene Geldstrafe zu

bezahlen, jedoch stand sein Abflug unmittelbar bevor. Um seinen Flug

noch zu erreichen, nahm der 39-Jährige lediglich die Quittung seiner

Strafzahlung an sich. Auf die restlichen Dokumente verzichtete er, um

seinen Flug nach Split noch in letzter Minute zu erreichen.

