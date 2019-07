POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.07.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – Kirchardt: Großbrand auf Putenhof

Zu einem Großbrand kam es in der vergangenen Nacht in Kirchardt.

Gegen 23.00 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr die ersten Notrufe

ein, dass es auf einem Hof in der Grombacher Straße brennen würde.

Bei dem Brand kamen zirka 5.000 junge Puten ums Leben. Der Stall

brannte völlig nieder. Eine daneben stehende Lagerhalle mit darin

gelagerten, zirka 500 Tonnen Weizen, 30 Tonnen Mischfutter sowie 200

Rundballen Stroh fiel ebenfalls den Flammen zum Opfer. Das

Übergreifen der Flammen auf eine weitere Stallung für Puten konnte

durch den raschen Löschangriff der Feuerwehr verhindert werden. Um

genügend Wasser an die Brandörtlichkeit zu bekommen, mussten

Löschwassertrassen von über zwei Kilometer aus Kirchhardt gelegt

werden. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen nach mindestens

zwischen dreieinhalb und vier Millionen Euro. Die Brandursache ist

zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 145 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu

löschen. Unterstützt wurde die Kircharder Wehr von den Feuerwehren

aus Eppingen, Neckarsulm, Ittlingen, Bad Rappenau und Heilbronn. Die

Feuerwehren sind aktuell noch mit dem Löschen von Glutnestern im

Einsatz (Stand 05.30 Uhr)

