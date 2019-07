POL-PDWIL: Unbekannter Mann beschädigt PKW von Zeitungszustellerinnen

Bitburg (ots) – Am späten Montagabend, gegen ca. 23.30 Uhr, soll

ein unbekannter Mann in Nattenheim zwei 32 und 55 Jahre alte Frauen,

die in dem Ort als Zeitungszustellerinnen unterwegs waren, attackiert

haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand folgte der Mann den Frauen

ohne erkennbaren Anlass in der Straße „Am Sonnenhof“ und hat die

Botinnen in aggressiver Weise beschimpft. Als eine der Frauen

ankündigte die Polizei zu verständigen, soll der Mann gegen einen von

den Zustellerinnen benutzten PKW getreten und dadurch beschädigten

haben. Nach Angaben der Frauen riss die Person das hintere

Kennzeichen des Wagens ab und entfernte sich damit in eine Scheune.

Die Polizei Bitburg kam mit mehreren Streifen nach Nattenheim und

fahndete in dem Ort nach dem Angreifer. Dabei wurden auch eine

Scheune, mehrere Schuppen und Gärten abgesucht. Der unbekannte Mann

wurde nicht mehr angetroffen. Personenbeschreibung des

Tatverdächtigen: männlich, ca.40-45 Jahre alt, ca.185cm, kurze braune

Haare, 3 Tage Bart, lange Jeans, Dunkles T-Shirt, deutschsprachig

ohne erkannten Akzent. Hinwiese bitte an die Polizeiinspektion

Bitburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850

