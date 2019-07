POL-PDTR: Unbekannte/r beschädigt PKW

Birkenfeld (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 27. Juli, 17 Uhr,

und Sonntag, 28. Juli, 13:45 Uhr, kam es in Birkenfeld zu einer

Sachbeschädigung an einem schwarzen Seat Leon.

Das Auto war in der Straße Auf Ellenborn abgestellt. Als der

Eigentümer am Sonntagmittag zu seinem PKW ging, musste er den Schaden

in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags feststellen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich an die Polizeiinspektion in Birkenfeld unter der 06782/9910 zu

wenden.

