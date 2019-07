POL-VDKO: Verkehrsunfall mit mehreren verletzen Unfallbeteiligten auf der BAB 3

Heiligenroth (ots) –

Am 29.07.2019 ereignete sich gegen 22:00 Uhr ein Verkehrsunfall

auf der Bundesautobahn 3 Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Kilometer

67,250 mit mehreren verletzten Personen. Eine fünfköpfige belgische

Familie befand sich mit ihrem PKW auf dem mittleren von drei

Fahrstreifen, als sich aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW von

hinten mit höherer Geschwindigkeit näherte und auf den

vorausfahrenden PKW auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden

beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn in die Bankette

abgewiesen. In der Böschung überschlugen sich beide Fahrzeuge und

kamen schließlich erheblich beschädigt zum Stehen. Insgesamt wurden

bei dem Unfall fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Sie wurden mittels mehrerer Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der

Fahrbahn mussten zwei Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

