FW-E: Wohnungsbrand mit Menschenrettung

Essen-Steele (ots) – Essen-Steele, Eickelkamp. Um 01.24 gingen

mehrere Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr ein, die ein

Wohnungsbrand in Essen Steele meldeten. Unter dem Alarmstichwort

Wohnungsbrand mit Menschenrettung wurden entsprechend Einsatzmittel

alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten den

Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses aus den

1900 Jahren bestätigen. Die Kräfte begannen das Haus sofort zu

evakuieren und parallel dazu mit zwei Trupps unter Atemschutz und

Hohlstrahlrohren, sowie der Rohrvornahme über die Drehleiter gegen

Brand vorzugehen. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte

konnte der Vollbrand der Wohnung rasch unter Kontrolle gebracht und

ein Übergreifen des Feuers auf das darüber liegende ausgebaute

Dachgeschoß verhindert werden. Menschen befanden sich zum Zeitpunkt

des Feuers nicht in der Wohnung. Somit wurde bei diesem Einsatz

keiner verletzt und der mitalarmierte Notarzt brauchte nicht tätig

werden. Insgesamt wurden 14 Atemschutzgeräte eingesetzt, sowie eine

Überdruckbelüftung zur Entrauchung der Einsatzstelle. 35

Feuerwehrleute kamen bei diesem Brand zum Einsatz. Die Brandwohnung

ist voll ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Auf Grund der

durchgebrannten Deckbalken ist die Statik der darüber liegenden

Wohnung nicht mehr gewehrleistet und somit auch nicht mehr bewohnbar.

Das Haus wurde aus Sicherheitsgründen durch die Stadtwerke von der

Gasversorgung und die Wohnungen vom RWE von Stromversorgung

genommen. Die Mieter konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder

in ihre Wohnungen. Der Mieter der Nachbarwohnung in der Brandetage

sowie die der Brandwohnung kamen bei Nachbarn unter. Gegen 6.00 Uhr

wird noch eine Brandnachschau durchgeführt. Abschließend dann die

Einsatzstelle der Polizei zwecks Brandermittlung übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Pressestelle

Carsten Stock

Telefon: 0201/12-39

Fax: 0201/228233

E-Mail: carsten.stock@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Essen | Publiziert durch presseportal.de.