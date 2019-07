POL-DA: Schneller Fahndungserfolg nach Farbschmierereien in Bessungen

Darmstadt (ots) – Am späten Montagabend (29.07.) gegen 23:30 Uhr

meldet ein Zeuge aus der Kiesbergstraße in Darmstadt zwei junge

Männer, welche sich gerade mit Graffiti an der Hauswand seines

Anwesens zu schaffen machten. Nach Ansprache durch den Mitteiler

ergriffen die beiden jungen Männer zunächst die Flucht in Richtung

Sandbergstraße. Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfandung,

konnten schließlich die zwei Jugendlichen aufgrund der sehr guten

Personenbeschreibung in der Forstmeisterstraße angetroffen und

kontrolliert werden. Die beiden 15-Jährigen Darmstädter hatten

jeweils Farbanhaftungen an ihren Händen. Bei der Durchsuchung eines

mitgeführten Rucksacks konnten die Farbdosen und der Abdruck einer

Sprayschablone in einem Schreibblock aufgefunden werden. Die jungen

Männer wurden daraufhin auf das 2. Revier verbracht. Dort wurden die

Erziehungsberechtigten über den Vorfall informiert und gebeten ihren

Nachwuchs nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung abzuholen.

Insgesamt konnten bei der Absuche im Nahbereich fünf Gebäude mit

frischen Graffitis „BGC“ und „Zeus“ mit blauer und goldener Farbe

ermittelt werden. Die Jugendlichen müssen sich jetzt in einem

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Berichterstatter: POK Franken, 2. Polizeirevier Darmstadt

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vomm Dienst

