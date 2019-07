POL-PDWIL: Tödlich verletzter Motorradfahrer

Zell (Mosel) (ots) – Am 30.07.2019 gegen 00:25 Uhr kam ein

Motorradfahrer auf der L98 in Richtung Grenderich, vermutlich

aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer leichten Rechtskurve,

von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der Fahrer gegen einen Holzstapel

und zog sich tödliche Verletzungen zu. Zeugen die den Vorfall

beobachteten konnten ein Fremdverschulden ausschließen.

