POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots) – Am Montag den 29.07.19 kam es in der Zeit zwischen

21:15 Uhr und 21:45 Uhr in Lorsch, in der Hirschstr. in Höhe der HNr

31, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Audi A3 mit einem

Münchener Kennzeichen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher

entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die den

Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen. In diesem

Zusammenhang wird auch eine Frau gesucht, die kurz nach dem Unfall in

der Hirschstraße an einem Anwesen klingelte und ein Gespräch mit

einem Hausbewohner führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Jung, PHK

Koordinierender Dienstgruppenleiter

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.