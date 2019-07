POL-ME: Tödlicher Verkehrsunfall in Mettmann – 1907163

Mettmann (ots) –

Am 29.07.19 kam es in Mettmann an der Einmündung Südring/

Diepensiepen gegen 20:38 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Person verletzt und eine Person getötet wurde.

Ein 44-jähriger Mann aus Erkrath befuhr mit einem Traktor die

Straße Südring in Richtung Talstraße. In Höhe der Einmündung

Diepensiepen beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah

er, dass ihn in diesem Augenblick ein 60-jähriger Mann aus

Heiligenhaus mit seinem Kraftrad der Marke Kawasaki überholen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer und seine

57-jährige Ehefrau und Sozia zu Fall kamen. Die Frau wurde mit

lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zur stationären

Behandlung zugeführt, während ihr Ehemann an seinen schweren

Verletzungen noch am Unfallort verstarb.

