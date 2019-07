POL-ME: Radfahrerin in Ratingen schwer verletzt – 1907162

Mettmann (ots) –

Am Montag, 29.07.19 kam es gegen 17:00 Uhr auf der Speestraße in

Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt

wurde. Eine 47-jährige Frau aus Duisburg befuhr mit ihrem PKW Ford

die Speestraße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte nach links

in die Straße Am Pohlacker abzubiegen. Dabei übersah sie eine

80-jährige Frau aus Ratingen, die mit ihrem Fahrrad links den Radweg

ebenfalls stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW

und Fahrrad. Dabei kam die alte Dame zu Fall und wurde so schwer

verletzt, dass sie einem Krankenhaus zur stationären Behandlung

zugeführt werden musste. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem

PKW entstand Sachschaden.

