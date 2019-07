POL-PDMT: Montabaur. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Montabaur (ots) – Am letzten Freitag, 26. Juli, in der Zeit

zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr wurde in der Bahnallee 27 ein PKW

BMW ordnungsgemäß am Straßenrand in einer Parkbucht geparkt. Ein

bisher unbekannter PKW-Fahrer streifte vermutlich diesen geparkten

PKW mit dem Außenspiegel und verursachte erheblichen Sachschaden

hinten links. Die Polizei sucht nun Zeugen die möglicherweise

Hinweise auf den Verursacher geben können. Zeugenhinweisen bitte

unter der Telefonnummer 02602-92260.

