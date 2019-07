FW-MK: Verkehrsunfall – dramatischer Notruf am Abend

Iserlohn (ots) –

Gegen 22:22 Uhr meldeten Anrufer über den Notruf 112 einen

überschlagenen PKW auf der Nordhauser Straße. Laut Anrufer sollte das

Fahrzeug brennen und Personen darin eingeklemmt sein. Beim Eintreffen

der Feuerwehr bestätigte sich dieses glücklicherweise nicht. Die drei

17, 18 und 20 Jahre alten Innensassen hatten den Unfallwagen bereits

verlassen. Ebenso brannte der VW Golf nicht. Die drei Personen

verletzten sich bei dem Unfall jedoch so schwer, dass sie durch eine

Notärztin noch vor Ort versorgt werden mussten. Im Anschluss wurden

sie mit zwei Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser nach

Iserlohn und Hagen gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

Iserlohn, die mit dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr und der Löschgruppe

Leckingsen an der Einsatzstelle waren, sicherte den Brandschutz und

klemmten – wegen der möglichen Brandgefahr – die Batterie des

Unfallfahrzeugs ab. Nach wenigen Minuten konnte der Einsatz

abgeschlossen werden. Zur genauen Unfallursache hat die Polizei die

Ermittlungen aufgenommen.

