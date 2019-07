FW Xanten: Wäschetrockner brennt im Keller

Xanten (ots) –

Montag, 29.07.2019, 20:11 Uhr – Um 20:11 Uhr wurden am Montagabend

die Löschgruppe Birten und der Löschzug Mitte der Freiwilligen

Feuerwehr Xanten, sowie die Löschgruppe Veen der Freiwilligen

Feuerwehr Alpen Zur Wassermühle in Xanten alarmiert. Dort war im

Keller eines Wohnhauses ein Wäschetrockner in Brand geraten. Ein

Trupp unter Atemschutz ging in den Keller vor und brachte den

Trockner ins Freie um ihn dort abzulöschen. Anschließend wurde der

Keller und das Treppenhaus mit einem Lüfter endraucht. Nach ca 90

Minuten war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte beendet.

