POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Ladendiebstahl

Zeugen sucht das Polizeirevier Sigmaringen zu einem

Ladendiebstahl, der am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr in einem

Schuhgeschäft in der Schwabstraße begangen wurde. Ein unbekannter

Mann, etwa 170 cm groß, dunkles Haar, westeuropäisches Aussehen, trug

ein schwarzes Muskelshirt mit Camouflage-Muster, eine knielange Hose

und einen schwarzen Rucksack, entwendete von zwei Paar farbigen

Schuhen der Marke Salomon je einen und ließ jeweils den anderen Schuh

im Schuhgeschäft zurück. Die beiden Schuhe, einer grün, der andere

rot, trug er beim Verlassen des Schuhgeschäftes an den Füßen. Eine

Verkäuferin versuchte den Tatverdächtigen auf der Schwabstraße

erfolglos aufzuhalten. Der Mann flüchtete über den Wochenmarkt in

Richtung Laizer Straße. Der Wert der beiden Schuhpaare beträgt bei

Vollständigkeit etwa 180 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen, Tel.

07571 104-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder

zum Verbleib der unterschiedlich gefärbten Schuhen geben können, sich

dort zu melden.

Sigmaringendorf – Scheer

Trunkenheit im Verkehr

Deutlich betrunken war der 34-jährige Lenker eines E-Bikes, der in

der Nacht zum Sonntag gegen 02:15 Uhr die Bundesstraße 32 aus

Richtung Sigmaringendorf in Richtung Scheer befuhr und kurz vor

Scheer aufgrund seiner sehr unsicheren Fahrweise einer

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen auffiel und

deshalb kontrolliert wurde. Dem 34-Jährigen wurde im Krankenhaus eine

Blutprobe entnommen, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Krauchenwies

Diebstahl von Holzspalter

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstagabend bis

Freitagvormittag aus einer Scheune, die an einem Feldweg in

Verlängerung der Brunnenstraße steht, einen Holzspalter der Marke

Güde. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel.

07571 104-0.

Meßkirch

Schwerer Diebstahl aus Baucontainer

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Samstagnachmittag bis

Sonntagmittag nach der Entfernung von Vorhängeschlössern auf eine

Baustelle in der Industriestraße und dort in zwei ebenfalls mit

Vorhängeschlössern gesicherte Baucontainer ein und entwendeten

diverses Bauzubehör des geschädigten Bauunternehmers im Gesamtwert

von etwa 6.000 Euro. Wie die Vorhängeschlösser überwunden wurden, ist

nicht bekannt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Meßkirch, Tel.

07575 2838.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzen am Freitag im Zeitraum von 17.30 bis

22.30 Uhr die Fahrertüre eines Pkw Ford, der in diesem Zeitraum an

der Gebäuderückseite eines Hotels in der Poststraße geparkt war. Der

an dem Pkw entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Hinweise

hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Pfullendorf

Verkehrsunfall unter Alkohol

Der 42-jährige Lenker eines Nissan befuhr am Samstagvormittag

trotz deutlicher Alkoholisierung die Landesstraße 201 aus Richtung

Pfullendorf in Richtung Denkingen. Vor dem Kreisverkehr im Unteren

Ried verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von

der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Baum stieß. Der Nissan des

42-Jährigen schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn und kam

auf der Landesstraße zum Stillstand. Am Nissan entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Lenker des Pkw wurde

bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst

zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm

zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Wegen ausgelaufener Treibstoffe

war an der Unfallstelle die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf im

Einsatz. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Der unbekannte Lenker eines Pkw stieß am Samstagvormittag in der

Zeit von 09.00 bis 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines

Lebensmittelmarktes in der Otterswanger Straße beim Ein- oder

Ausparken gegen die hintere rechte Seite eines dort geparkten, grauen

Toyota Avensis mit Sigmaringen Kennzeichen. An dem Toyota entstand

ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte

seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu

kümmern. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Pfullendorf, Tel.

07552 2016-0.

Pfullendorf

Amtsanmaßung

Ein 45-jähriger Mann hielt sich am Samstagabend gegen 20.00 Uhr

auf dem Areal einer Tankstelle auf und sprach dort einen 46-jährigen

Geschädigten an, dem gegenüber er angab, er sei Polizeibeamter und

müsse das Mobiltelefon des Angesprochenen kontrollieren. Dieser ließ

sich nicht auf die Sache ein und verständigte die Polizei, die den

45-Jährigen antraf und die Personalien feststellte. Gegen den

falschen Polizeibeamten erfolgte die Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Amtsanmaßung.

Mengen

Gefährdung des Straßenverkehrs

Unsanft geweckt wurden die schlafenden Insassen eines Pkw der

Marke Ford am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr. Sie schliefen nach einem

Motorradtreffen an der Gemeindeverbindungsstraße von Blochingen nach

Beuren im Fahrzeug. Der 42-jährige Lenker eines Renault war nach

kurzer Übernachtung in seinem Pkw schon wach und fuhr rückwärts, um

den Heimweg antreten zu können. Hierbei stieß er gegen den Ford mit

den schlafenden Insassen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen

entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Verletzt wurde

niemand. Der Unfallverursacher hatte noch deutlichen Restalkohol,

weshalb sich der Sonntagmorgen mit der Entnahme einer Blutprobe im

Krankenhaus und der Sicherstellung seines Führerscheins fortsetzte.

