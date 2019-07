POL-DA: Mann bei Brand schwer verletzt

Griesheim (Hess.) (ots) – Am heutigen Nachmittag (29.07.) kam es

gegen 17:00 Uhr, in der Karlstr. in Griesheim zu einem Gebäudebrand.

Nach Angaben von Zeugen, soll es zunächst aus einem Anbau eines

Mehrfamilienhauses, welches momentan nur von einer Person bewohnt

wird, zu einer heftigen Rauchentwicklung gekommen sein. Dann habe es

eine Explosion gegeben und es kamen Flammen aus dem Anbau. Die Zeugen

verständigten umgehend die Feuerwehr, welche ein Übergreifen der

Flammen auf andere Gebäudeteile, bzw. des Mehrfamilienhauses

verhindern konnte. Der Bewohner des Hauses, ein 79jähriger Mann,

hielt sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Anbau auf und wurde bei dem

Brand schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in

eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr hätte aber nicht

bestanden. Der Anbau wurde erheblich beschädigt und die Löscharbeiten

dauerten mehrere Stunden. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf

ca. 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand/ der Explosion kommen

konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Berichterstatter POK Weber, Pst. Griesheim

Burkhard Benkelberg, PHK und Polizeiführer vom Dienst

