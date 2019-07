POL-OL: ++Verkehrsunfall in Apen mit tödlichem Ausgang++

Oldenburg (ots) – Am 29.07.2019, gg. 15:16 Uhr, ist es zu einem

Verkehrsunfall in Apen, Stahlwerkstraße Ecke Uplengener Straße, mit

zwei Beteiligten gekommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand übersieht

der 83jährige Fahrzeugführer aus Augustfehn im o.g. Kreuzungsbereich

die vorfahrtberechtigte 61jährige Fahrzeugführerin (Pkw Ford) aus

Cloppenburg. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge

der 83jährige in seinem Pkw, Mercedes, eingeklemmt wird. Beide

Personen werden dabei verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst

Ammnerland und der FFW aus Apen medizinisch versorgt. Die 61jährige

wurde anschließend in das Borromäus Hospital nach Leer transportiert

und der 83jährige wurde dem Klinikum Westerstede zugeführt. Hier

erlag dieser seinen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand

Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während der

Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich kurzfristig

halbseitig gesperrt.

