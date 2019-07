POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) –

Sigmaringen

Alkohol im Straßenverkehr

Alkoholisiert war der 61-jährige Lenker eines BMW, der am

Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr einer Zivilstreife des

Verkehrsüberwachungsdienstes Sigmaringen auf der Bundesstraße 463

bereits auf Höhe der Einmündung der Landesstraße 218 bei Storzingen

mit weit überhöhter Geschwindigkeit auffiel. Der 61-Jährige

überschritt hierbei die höchstzulässige Geschwindigkeit um bis zu 35

km/h. Als er kontrolliert wurde, reagierte er zunächst nicht auf die

Anhaltezeichen der Polizei, obwohl die Beamten am zivilen

Dienstfahrzeug Signalhorn und Blaulicht einsetzten. Schließlich

gelang es, den Lenker des BMW im Bereich des Kreisverkehrs Nollhof zu

stoppen. Bei dem 61-Jährige wurden keine außergewöhnlichen

Ausfallerscheinungen festgestellt. Gleichwohl lässt der durchgeführte

Atemalkoholtest einen Blutalkohlwert von über 1,9 Promille erwarten.

Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein

Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 58-jährige Begleiterin des

Beschuldigten war nüchtern und im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihr das

Steuer zu überlassen wäre die Alternative zu dieser Fahrt unter

Alkohol gewesen.

Meßkirch

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen zog sich der 48-jährige Lenker eines

Motorrades zu, der am Freitagmorgen gegen 06.50 Uhr die Landesstraße

196 aus Richtung Rohrdorf in Richtung Kreenheinstetten befuhr. In

einer Linkskurve verlor der 48-Jährige auf Rollsplitt die Kontrolle

über sein Kraftrad und stürzte. Er musste durch den Rettungsdienst

zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, dort erfolgte eine

stationäre Aufnahme. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von

etwa 3.000 Euro. Ein Gefahrenschild warnte etwa 120 Meter vor der

Unfallstelle vor dem sich auf der Fahrbahn befindlichen Rollsplitt.

Beuron

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schwere Verletzungen zog sich der 58-jährige Lenker eines

Motorrades am Freitagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Abteilstraße

zu. Die 55-jährige Lenkerin eines VW Touran befuhr auf Parkplatzsuche

die Abteilstraße in Richtung Buchheim und wendete auf Höhe des

Klosters Beuron. Hierbei übersah sie den Motorradfahrer, der sie

bereits links überholte, weshalb es auf dem linken Fahrstreifen zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und zum Sturz des Motorradfahrers

kam. Der 58-Jährige wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt

und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den

beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Krauchenwies-Meßkirch

Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht

Der 58-jährige Lenker eines Mazda befuhr am Sonntagnachmittag

gegen 13.45 Uhr die Bundesstraße 311 aus Richtung Krauchenwies in

Richtung Göggingen. Zwischen Ablach und Göggingen geriet er hierbei

zunächst an den rechten Fahrbahnrand und überfuhr ein dort

aufgestelltes Warndreieck, das vor einer nachfolgenden Unfallstelle

warnte, wo ein Unfallfahrzeug und ein Pkw mit Kfz-Transportanhänger

zur Bergung des Unfallfahrzeugs am rechten Fahrbahnrand standen. Der

58-Jährige verfehlte das Unfallfahrzeug nur knapp und stieß

anschließend gegen den davor stehenden Anhänger. Nach diesem

Zusammenstoß setzte er seine Fahrt in Richtung Meßkirch fort, ohne

sich an der Unfallstelle um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu

kümmern. Der 55-jährige Lenker des Gespanns löste den

Transportanhänger vom Zugfahrzeug und nahm mit diesem auf der

Bundesstraße 311 die Verfolgung des Unfallflüchtigen auf. Nachdem er

zwischen Göggingen und Menningen den Unfallverursacher stellen

konnten, flüchtete dieser erneut und gefährdete hierbei andere

Verkehrsteilnehmer. Dem Unfallgeschädigten gelang es nach der Abfahrt

Heudorf, den Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen. Die

Überprüfung des 58-Jährigen durch Polizeibeamte der Verkehrspolizei

Sigmaringen führte zur Feststellung eines hohen Atemalkoholwertes,

der einen Blutalkoholwert von über drei Promille erwarten lässt. Dem

Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein

Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Der 15-jährige Lenker eines Fahrrades befuhr am Freitagvormittag

gegen 08.30 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße am östlichen Ortsrand

von Sießen von der Kreisstraße 8254 in Richtung des Franziskusgarten.

Er missachte an der Kreuzung beim Parkplatz 1 die Vorfahrt des von

rechts aus Richtung der Landesstraße 280 in Richtung des Klosters

fahrenden, 65-jährigen Lenkers eines Toyotas. Der jugendliche

Fahrradfahrer stürzte auf die Motorhaube und gegen die

Windschutzscheibe des Toyotas. Er trug keinen Fahrradhelm und erlitt

Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Ein Transport mittels des bereits an der Unfallstelle

gelandeten Rettungshubschraubers war nicht erforderlich.

