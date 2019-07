POL-HOL: Drei Fahrräder gestohlen – Polizei bittet um Mithilfe

Holzminden/Bevern (ots) –

Im Zeitraum von Dienstag, 23.07.2019, bis zum Samstag 27.07.2019,

wurde ein am Bahnhof in Holzminden abgestelltes, schwarzes

Herrenfahrrad der Marke Raleigh entwendet. Der Eigentümer hatte

dieses ordnungsgemäß mit einem Seilschloss am dortigen Fahrradständer

angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

Ebenfalls in Holzminden entwendet wurde am Freitag, 26.07.2019,

ein neuwertiges, orangenes Mountainbike der Marke Serius, das im

Fahrradständer des Freibades am Stahler Ufer um 15.00 Uhr durch einen

13-jährigen Schüler abgestellt worden war. Als dieser dann gegen

19.00 Uhr das Freibad wieder verließ, stellte er fest, dass sein

Fahrrad weg war und ebenfalls die Schlösser, mit denen es gesichert

war. Allerdings konnten er und seine Schwester dieses, nachdem sie

Anzeige bei der Polizei erstattet hatten, im Bereich Haarmannplatz

feststellen. Es war mit einem anderen Mountainbike

zusammengeschlossen. Der sich in Begleitung zweier weiterer

Jugendlicher befindliche 18-jährige Eigentümer des anderen Bikes gab

anschließend gegenüber der Polizei an, dass er das Fahrrad angeblich

unverschlossen im Stadtpark gefunden habe und es nur sichern wollte,

und es deshalb zum Haarmannplatz geschoben und angeschlossen habe.

Dort im Stadtpark konnte dann auch das geknackte Fahrradschloss

gefunden werden.

Am Samstag, 27.07.2019, um 16.15 Uhr, wurde dann noch in Bevern

ein grau/schwarzes Pedelec der Marke Kalkoff Agattu entwendet. Der

Eigentümer hatte dieses 15 Minuten unbeaufsichtigt auf dem Gehweg in

der Angerstraße 37 abgestellt, als er einen Freund besucht hatte.

Als er zurückkehrte, war sein Padelec verschwunden. Der Schaden

beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen,

der Tatausführung bzw. den Verbleib der Fahrräder/des Padelec machen

können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531 / 9580 in

Verbindung zu setzen.

