POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

—

Ravensburg

Unfallflucht

Bereits am Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr wurde

ein Hyundai, der auf dem sich an der Abt-Michler-Straße befindlichen

Parkplatz geparkt war, durch den Lenker eines unbekannten Pkw

beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der

Unfallverursacher gegen den Hyndai und verursachte Sachschaden in

Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin vom

Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum

Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Ravensburg

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Den Geruch von Marihuana stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle

eines 20-jährigen Autofahrers in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30

Uhr in der Gartenstraße fest. Bei dem Mann wurden Besitz und Konsum

von Betäubungsmitteln festgestellt. Nachdem ein Urintest die

Rauschmitteleinnahme bestätigt hatte, ordnete die Polizei eine

Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Die Weiterfahrt wurde dem

Betroffenen untersagt.

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer

Bei der Überprüfung des 29-jährigen Lenkers eines Toyotas in der

Gartenstraße stellten Polizeibeamte des Polizeireviers Ravensburg in

der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr Alkoholeinwirkung fest. Wegen

Anfahrens an einer Ampel mit quietschenden Reifen waren die Beamten

auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden. Der Autofahrer verweigerte

einen Atemalkoholtest. Er wurde zur ärztlichen Blutentnahme in ein

Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und

leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Ravensburg

Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Samstagabend bis

Sonntagfrüh den Lack eines in der Zeppelinstraße geparkten Pkw und

richteten damit Sachschaden an, der bislang noch beziffert ist.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803-3333, in

Verbindung zu setzen.

Berg

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Montag,

15.07.2019 bis Samstag, 27.07.2019, Teile der Anhängevorrichtung

eines auf dem Parkplatz der Tennishalle Berg in der Höhenstraße

abgestellten Wohnwagens. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg,

Tel. 0751 803-3333, zu melden.

Weingarten

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach am Sonntag zwischen 19.30 Uhr und

23.00 Uhr in der Tiefgarage Löwenplatz zwei Reifen eines dort

geparkten Renault. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert

Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666, zu

melden.

Bad Waldsee-Enzisreute

Straßenverkehrsgefährdung

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro war die Folge eines

Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der

Bundesstraße 30 aus Richtung Enzisreute in Richtung Weingarten

ereignete. Der 27-jährige Lenker eines VW Golf kam in einer

Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über einen Hang

und kam an einem Baum zum Stillstand. Der 27-Jährige und seine

25-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen nach der

Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach

bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Unfallverursacher

übermüdet.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro entstand am

Freitagabend gegen 22.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der

Kreuzung der Landesstraße 314 mit der Kreisstraße 7933 bei

Menisweiler. Der 54-jährige Lenker eines Audi Q5 fuhr auf der

Kreisstraße aus Richtung Bad Waldsee in Richtung Molpertshaus. Er

überquerte die Kreuzung und missachtete hierbei die Vorfahrt des

29-jährigen Lenkers eines VW Golf, der auf der Landesstraße aus

Richtung Ravensburg in Richtung Bad Wurzach fuhr. Der Zusammenstoß

der beiden Pkw erfolgte offensichtlich ungebremst. Nach dem

Zusammenstoß schleuderte der Audi des 54-Jährigen fast 25 Meter weit,

bis er im Gleisbett der angrenzenden Bahnanlage stehen blieb. Der VW

des 29-Jährigen kam etwa 15 Meter vom Ort des Zusammenstoßes entfernt

zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuglenker sowie die Beifahrerin des

VW-Fahrers wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung

durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden an

dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw mussten an der Unfallstelle

abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher leitete das

Verkehrskommissariat Kißlegg ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs ein, sein Führerschein wurde

beschlagnahmt.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete am Freitag zwischen 15.00 Uhr und

16.30 Uhr das hintere Kennzeichen eines in der Eschachstraße

geparkten Audis. Personen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben

können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Tel.

07561 8488-3333, zu wenden.

Leutkirch im Allgäu

Farbschmiererei

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Freitag auf

Samstag ein Gebäude in der Schneegasse mit schwarzer Farbe. Zudem

wurden dort Glasscherben zurückgelassen. Die Höhe des entstandenen

Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch im Allgäu

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und

Sonntag, 07.00 Uhr, drei Laternen und verbog einen Metallzaun auf dem

Gelände der Grundschule in der Straße „Oberer Graben“. Personen, die

sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei

dem Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-3333, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr gelangte ein Sattelzugfahrer

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Der 50-Jährige wurde

auf der Bundesautobahn A96 zwischen Leutkirch-Süd und Leutkirch-West

kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte er lediglich einen

abgelaufenen, ausländischen Führerschein vorweisen. Zusätzlich wurde

festgestellt, dass er eine fremde Fahrerkarte verwendete, was einen

Verstoß gegen die Sozialvorschriften dahingehend darstellt, dass

Lenkzeitverstöße vertuscht werden sollen. Von dem in einem

Mitgliedsstaat der EU wohnhaften Betroffenen wurde im Hinblick auf

das hohe Bußgeld eine entsprechend hohe Sicherheitsleistung erhoben.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Lenker eines

Motorrades ereignete sich am Sonntagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der

Bundesautobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau kurz vor der Ausfahrt

Leutkirch Süd. Der 54-jährige Lenker eines Motorrades fuhr auf dem

rechten Fahrstreifen ungebremst auf den mit langsamerer

Geschwindigkeit vorausfahrenden VW Polo eines 61-jährigen Pkw-Lenkers

auf. Der Motorradfahrer versuchte vermutlich, noch vor der

Autobahnausfahrt auf die linke Fahrspur zu wechseln, was ihm nicht

gelang. Nach der Kollision stieß der Motorradfahrer zunächst

unkontrolliert in die Mittelleitplanke und wurde von seinem Motorrad

abgeworfen. Der 54-Jährige blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen,

sein Motorrad schlitterte noch 120 Meter weiter bis auf den

Verzögerungsstreifen der Ausfahrt und kam dort in Endlage. Der

Motorradfahrer musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in

eine Unfallklinik geflogen werden. Der Lenker des Polo wurde

ebenfalls verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden

beträgt etwa 10.000 Euro. Bei dem Motorrad liefen Betriebsstoffe aus,

welche durch den Einsatz der Freiwillige Feuerwehr Leutkirch gebunden

wurden.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesautobahn

A96 in Fahrtrichtung Lindau, zwischen den Anschlussstellen

Aichstetten und Leutkirch-West. Kurz nach der Ausfahrt Aichstetten

geriet der 24-jährige Lenker eines Seat Ibiza auf dem rechten

Fahrstreifen alleinbeteiligt ins Schleudern, geriet auf den

Grünstreifen, überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf dem

Seitenstreifen auf den Rädern stehen. Der Mann konnte sich selbst aus

seinem Pkw befreien, er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung

in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach ambulanter

Behandlung wieder entlassen werden.

Kißlegg

Fahren unter Drogeneinfluss

Bei der Überprüfung eines 42-jährigen Pkw-Fahrers am Freitagmittag

gegen 12.45 Uhr auf der Bundesautobahn A96 wurde der Konsum von

Rauschmitteln festgestellt. Der 42-Jährige fuhr aus Richtung der

Anschlussstelle Kißlegg in Richtung Lindau und wurde an der Ausfahrt

Wangen Nord einer Kontrolle unterzogen. Nach einem positiven

Drogenschnelltest ordnete die Polizei eine ärztliche Blutentnahme in

einem Krankenhaus an. Dem Verkehrsteilnehmer wurde die Weiterfahrt

untersagt.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt über 2.500 Euro entstand am

Samstag zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr in der Hauptstraße. Ein

24-jähriger Mann parkte sein Auto auf dem leicht abschüssigen Gelände

einer Gaststätte. Er legte keinen Gang ein und zog die Handbremse nur

leicht an. In Folge dessen rollte das Auto fast 60 Meter die Straße

hinunter, bis es von der Fahrbahn abkam und an der Hecke eines

Privatgrundstückes stehen blieb. Am Pkw und an der Hecke entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Bad Wurzach

Alkoholisierter Fahrradfahrer

Am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte

einen 59-jährigen Fahrradfahrer auf dem Radweg, der neben der

Bundesstraße 465 zwischen Brugg und Bad Wurzach verläuft. Der

Fahrradfahrer war alkoholisiert. Fahrradfahren war ihm bereits

behördlich untersagt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wangen im Allgäu

Diebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag grub ein unbekannter Täter

zwei Rosenstöcke von einem Privatgrundstück in der Leutkircher Straße

aus und nahm diese mit. Personen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522

984-0, in Verbindung zu setzen.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand zwischen Freitag,

17.30 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, an einem Pkw der auf einem

Parkplatz in der Straße „Am Waltersbühl“ abgestellt wurde. Ein

unbekannter Täter prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen

den schwarzen Camaro und setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um

die Regulierung des Schadens zu kümmern. Personen, die sachdienliche

Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei

dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

Argenbühl

Straßenverkehrsgefährdung

Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall am Freitagvormittag gegen 11.00 Uhr auf der L 265

zwischen Christazhofen und Kißlegg. Ein 25-jähriger Autofahrer wollte

einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Während des Überholvorgangs

kam ihm auf der Gegenfahrspur ein anderer Pkw-Fahrer entgegen. Der

25-Jährige versuchte eine Kollision zu verhindern, indem er nach

links auswich. Trotz des Ausweichmanövers streifte er das

entgegenkommende Fahrzeug, verlor im Anschluss die Kontrolle und

geriet links auf die dortige Wiese. Der entgegenkommende Pkw blieb

auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Argenbühl, Ratzenried

Diebstahl

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen Freitag,

23.00 Uhr, und Samstag, 16.00 Uhr, mehrere Gartenmöbel aus dem Garten

eines Privatgrundstückes in der Straße „Am Hofgut“. Personen, die den

Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0,

in Verbindung zu setzen.

Argenbühl

Unfallflucht

Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi Avant verursachte am

Sonntag gegen 17.45 Uhr einen Verkehrsunfall mit mehreren hundert

Euro Schaden. Der Unbekannte befuhr die K 8010 aus Ratzenried kommend

in Richtung Deuchelried und befand sich an einer Kuppe aus

unbekannten Gründen auf der linken Fahrspur. Ein entgegenkommender

Autofahrer wich ihm aus indem er auf das Bankett fuhr. Dennoch

streifte der unbekannte Pkw-Lenker das Auto am Seitenspiegel, was ihn

jedoch nicht zum Anhalten bewegte. Der Unfallverursacher setzte seine

Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984-0, in Verbindung zu

setzen.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz / Nicole Schnell, Tel. 07531 995-1015,

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Konstanz | Publiziert durch presseportal.de.