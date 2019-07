POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.07.2019

PI Leer/Emden (ots) –

++ Schwerer Verkehrsunfall (siehe Bildmaterial) ++

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht (siehe Bildmaterial) ++ Brand

eines Pkw ++

Rhauderfehn – Schwerer Verkehrsunfall (siehe Bildmaterial)

Rhauderfehn – Am gestrigen Nachmittag gegen 17:40 Uhr ereignete

sich auf der Rhauder Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen

einem Pkw und einem Kraftrad. Ein 25-jähriger aus Weener befuhr mit

seinem Kraftrad die Rhauder Landstraße in Richtung Marienheil. Vor

einer dortigen Rechtskurve setzte er zu einem Überholvorgang eines

vor ihm fahrenden Pkw an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden

Skoda Fabia. Innerhalb der Kurve kam es zu einem frontalen

Zusammenstoß, wobei der 25-jährige von seinem Kraftrad in eine Berme

geschleudert wurde. Das Kraftrad kollidierte mit einem Baum und wurde

erheblich beschädigt. Der Weeneraner wurde schwer, jedoch nicht

lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer

des Skoda, ein 42-jähriger aus Stuhr, wurde durch den Unfall leicht

verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 38 und 40 Jahren wurden

ebenfalls leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. An dem Skoda

entstand ein massiver Frontschaden. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch ausgelaufene

Betriebsstoffe verunreinigt. Eine Firma reinigte nach der Bergung der

Fahrzeuge die Fahrbahn. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die

Polizei durch die Feuerwehr aus Holte und Rhaude unterstützt.

Ostrhauderfehn – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht (siehe

Bildmaterial)

Ostrhauderfehn – Am gestrigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr zu

einer Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße, Ecke Idafehn-Süd.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die Hauptstraße aus

Richtung Wittensand kommend und beabsichtigte nach links in die

Straße Idafehn-Süd zu fahren. Beim Abbiegen fuhr er auf eine dortige

Verkehrsinsel und kollidierte mit zwei darauf befindlichen

Verkehrsschildern. Ein Zeuge hatte einen lauten Knall wahrgenommen

und aus weiterer Entfernung den Pkw gesehen. Aufgrund ausgelaufener

Kühlflüssigkeit konnte festgestellt werden, dass der Pkw-Fahrer auf

einem nahegelegenen Parkplatz zum Stehen kam, dann aber wieder seine

Fahrt in unbekannte Richtung fortsetzte. Zeugen oder Hinweisgeber

werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizei Rhauderfehn – 049529230

Westoverledingen – Brand eines Pkw

Westoverledingen – In der heutigen Nacht gegen 02:00 Uhr wurden

Kräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand eines Pkw

Hajo-Unken-Straße gemeldet. Ein Audi, SQ5 geriet auf einer

Grundstücksauffahrt aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand.

Eine Anwohnerin war auf den Brand aufmerksam geworden und alarmierte

umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell

löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude

verhindern. Der Schaden wird auf eine untere bis mittlere

fünfstellige Summe geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

