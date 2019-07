POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – Neuenstadt-Kochertürn: Unglaubliche fünf

Promille

Knapp über fünf Promille zeigte ein Atemalkoholtestgerät am Mittag

des vergangenen Freitags an. Passanten fanden auf der Kocherbrücke

bei Kochertürn eine Frau, die neben ihrem E-Bike lag. Sie hatte sich

bei einem Sturz leicht verletzt, weshalb die Leute den Rettungsdienst

alarmierten. Da die Verletzte sich nicht behandeln lassen wollte,

wurde auch die Polizei hinzugezogen. Aufgrund der starken Anzeichen

auf übermäßigen Alkoholgenuss wurde der Atemalkoholtest durchgeführt,

der den unglaublichen Wert erbrachte. Die Frau musste zu einer

Blutentnahme mitkommen.

Heilbronn-Böckingen: Rabiate Diebe Stimmen hörte ein 55-Jähriger

am Sonntagabend, als er gegen 22.20 Uhr in seinem Gartenhaus in der

Schrebergartenanlage An der Schanz in Heilbronn-Böckingen schlief. Er

stand deshalb auf und ging hinaus, um nachzusehen. Er sah, wie ein

Mann „Schmiere“ stand, während eine Frau im Garten Gemüse ausriss. Er

sprach das Duo deshalb an, woraufhin der Mann ihm mit der Faust gegen

Kopf schlug. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in

deren Verlauf beide in ein Gebüsch fielen. Die Frau kam hinzu und

trat auf den Gartenbesitzer ein. Dann flüchteten die beiden

Unbekannten. Ihre Beute ließ die Frau fallen. Der 55-Jährige wurde

bei der Auseinandersetzung verletzt und musste vom Rettungsdienst

versorgt werden.

Heilbronn: Sexualstraftäter festgenommen

Kurz nachdem ein 32-Jähriger am Sonntagmorgen eine Frau sexuell

belästigt hatte, konnte ihn die Polizei festnehmen. Eine 60-Jährige

ging kurz vor 7.30 Uhr in der Badstraße in Heilbronn mit ihrem Hund

Gassi, als ein zunächst Unbekannter auf sie zu kam, sie am Handgelenk

fasste und dann sein Geschlechtsteil zeigte. Der Täter ließ sein

Opfer aufgrund der heftigen Gegenwehr los und flüchtete. Kurz darauf

traf in eine Streife des Kriminaldauerdienstes an und nahm ihn fest.

Der Algerier ist wegen mehrerer Eigentumsdelikte polizeibekannt. Zur

Tatzeit stand er deutlich unter alkoholischer Beeinflussung. Die

Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere die Frau, die die Polizei

alarmiert hat und ein Mann, der einen Hut mit Federn trug, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 bei der Kripo

Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Deeskalation dank Body-Cam

Die Androhung, dass eine Body-Cam eingeschaltet wird, half am

Sonntagabend, eine Situation zu entschärfen. Ein 29-Jähriger parkte

seinen PKW behindernd auf einem Privatgrundstück vor einer Einfahrt

in Heilbronn. Der Besitzer beauftragte deshalb einen Abschleppdienst,

der das Auto auf sein Gelände mitnahm. Als der Besitzer des Wagens

diesen holen wollte, weigerte er sich, die Abschleppkosten zu

übernehmen und zeigte sich recht aggressiv. Das änderte sich auch

nicht, als die alarmierte Polizei eintraf. Als die Situation immer

angespannter wurde, kündigte ein Beamter an, nun die Body-Cam

einzuschalten. Das half! Der Mann beruhigte sich, zahlte seine

Abschleppkosten und fuhr mit seinem Wagen nach Hause.

Eppingen: Drei Verletzte, zwei Totalschäden

Drei Verletzte waren die Folge eines Unfalls am Nachmittag des

vergangenen Freitags bei Eppingen. Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem

Ford von Eppingen in Richtung Adelshofen. Als ein vor ihm fahrender

65-Jähriger seinen Mazda abbremste, um nach links in einen Feldweg

abbiegen zu können, sah er dies offensichtlich zu spät. Der Ford

prallte mit so großer Wucht gegen das Heck des Mazda, dass beide

Fahrer und die Beifahrerin des Mazdas leichte Verletzungen erlitten.

An beiden Autos entstand Totalschaden.

Heilbronn: Heftige Auseinandersetzung – zwei Verletzte

Zu einer heftigen Auseinandersetzung in der Heilbronner

Karmeliterstraße wurde die Polizei in der Nacht zum Montag gerufen.

Wie sich herausstellte kletterte ein 29-Jähriger an der Außenfassade

eines Mehrfamilienhauses bis in den dritten Stock. Dort schlug der

Kongolese die Balkontür zur Wohnung seiner Ex-Freundin ein und griff

die Frau und deren neuen Freund an. Dieser, ein Nigerianer, wehrte

sich heftig. Der Kampf ging durch das Treppenhaus bis hinaus auf die

Straße. Der 37-Jährige konnte am Ende dem Angreifer eine Gaspistole

abnehmen und diesen in Schach hallten, bis die alarmierte Polizei

eintraf. Beide Beteiligte bluteten stark. Bei dem Nigerianer musste

ein Polizist sogar einen Druckverband anlegen bis der Rettungsdienst

eintraf. Er wurde dann in eine Klinik zur ärztlichen Versorgung

gefahren. Gegen den Kongolesen wird nun wegen gefährlicher

Körperverletzung ermittelt.

Gundelsheim: Zwei Felder in Brand

Zu brennenden Feldern musste die Gundelsheimer Feuerwehr am

Freitag und am Samstag ausrücken. Am Samstagnachmittag entzündete

sich das zur Ernte heranstehende Getreide aufgrund eines überhitzten

Schneidewerks eines Mähdreschers auf einem Acker zwischen Gundelsheim

und Obergriesheim. Es verbrannten zirka fünf Ar Getreide, bevor das

Feld außen umgepflügt oder gelöscht werden konnte. Bei Bachenau

brannte bereits am Freitagnachmittag ein etwa 6.000 Quadratmeter

großes Feld komplett ab. Ein Landwirt kam der Feuerwehr auch hier zu

Hilfe und pflügte auf drei Seiten des Feldes um, damit die Flammen

nicht auf die nächsten Äcker überspringen konnten. Wie es zu dem

Brand kam, ist unklar.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Dieb beobachtet

Einen Mann, der in das offene Fenster des Autos seiner Nachbarin

griff und von dort Gegenstände herausnahm, beobachtete am

Freitagmittag ein 27-Jähriger in der Ohrnberger Straße in Bad

Friedrichshall. Als er den Unbekannten ansprach, warf dieser den

Großteil seiner Beute zu Boden und rannte weg. Die Besitzerin lud

gerade nach einem Einkauf ihr Auto aus, weshalb dieses noch nicht

verschlossen war. Der Dieb erbeutete lediglich ein rosé-goldenes

Samsung Galaxy. Er war bekleidet mit einem weißen Muskelshirt und

einer kurzen, blauen Hose. Falls der Mann noch irgendwo auffiel oder

jemand Hinweise auf ihn geben kann, sollte dies unter der

Telefonnummer 07136 98030 dem Polizeiposten Bad Friedrichshall

mitgeteilt werden.

Obersulm: Tragik am Breitenauer See

Gleich zwei tragische Vorfälle ereigneten sich am

Sonntagnachmittag am Breitenauer See. Kurz vor 15.30 Uhr wollte ein

31-Jähriger vom Sandstrand zu einer Badeinsel schwimmen. Als er auf

halber Strecke keine Kraft mehr hatte rief er um Hilfe und ging dann

unter. Das vor Ort im Einsatz befindliche DLRG-Rettungsteam konnte

den Syrer nach einer kurzen Suche finden, aus dem Wasser ziehen und

reanimieren. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Auf der Fahrt zum See fuhr ein Fahrzeug der DLRG über die Liegewiese,

wo ein Zweijähriger von dem Ford Transit erfasst wurde. Der Junge

geriet unter den Transporter, erlitt aber nach ersten Informationen

zum Glück nur leichte Verletzungen. Er wurde zur Beobachtung in die

Kinderklinik gefahren.

Wüstenrot: Gasalarm

Gas strömt aus einem Gastank in der Friedenstraße in Wüstenrot,

wurde am Freitagabend gemeldet. Wie sich herausstellte strömte

tatsächlich Gas aus einem Flüssiggastank, der vor kurzem frisch

befüllt wurde. Offensichtlich hatte der Druck in der Hitze derart

zugenommen, dass das Überdruckventil abgeblasen hatte. Die

eingesetzte Feuerwehr kühlte den Tank, so dass der Druck von 13 auf

acht Bar sank.

Ilsfeld: Ohne Gurt aber mit Alkohol

Den Kopf schlug sich ein 26-Jähriger bei einem Unfall am frühen

Samstagmorgen an der Windschutzscheibe seines Autos an, weil er nicht

angegurtet war. Der junge Mann befuhr mit seinem Mercedes die

Brückenstraße in Ilsfeld und wollte nach links in die Kerner Straße

einbiegen. Dabei kam sein PKW von der Straße ab, beschädigte einen

Maschendrahtzaun und prallte am Ende gegen einen Betonpfahl. Die

mutmaßliche Unfallursache klärte sich nach einem Atemalkoholtest auf.

Dieser ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er wurde

wegen seinen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren,

wo er auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Beilstein: Rollerfahrer verletzt

Mit zum Glück nur leichten Verletzungen musste am

Freitagnachmittag nach einem Unfall in Beilstein ein Rollerfahrer ins

Krankenhaus gefahren werden. Eine 32-Jährige wollte im Bereich der

Kreuzäckerstraße mit ihrem Fiat Punto wenden und übersah dabei

offenbar den auf seinem Moped heranfahrenden Mann. Durch den

Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der 32-Jährige, wobei er sich die

Verletzungen zuzog.

A 81/Ilsfeld: Das hätte schlimmer ausgehen können

Hohen Sachschaden gab es bei einem Unfall in der Nacht zum Montag

auf der A 81. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem BMW zwischen den

Anschlussstellen Untergruppenbach und Ilsfeld in Richtung Stuttgart.

Aufgrund der für sie wohl zu hohen Geschwindigkeit und fehlender

Fahrpraxis geriet ihr Wagen zu weit nach links. Diesen Fehler wollte

sie, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand, bei Tempo 200 mit einer

ruckartigen Lenkbewegung nach rechts ausgleichen. Daraufhin geriet

der BMW ins Schleudern und rammte einen auf dem mittleren

Fahrstreifen fahrenden VW Passat. Dieser wurde gegen die

Mittelleitplanke geschleudert. Wie durch ein Wunder wurde niemand

verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp

30.000 Euro.

