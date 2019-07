POL-WE: Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Tatverdächtiger aus Altenstadt festgenommen

Friedberg (ots) – Wetteraukreis: Schon seit einigen Jahren

beschäftigt ein Einbrecher die Wetterauer Kriminalpolizei mit immer

neuen Taten. Schon im letzten Jahr kamen die Beamten dem Altenstädter

auf die Schliche, nun sitzt er in Untersuchungshaft.

72 Jahre alt ist der Altenstädter der seit dem Wochenende in

Untersuchungshaft sitzt. Am Freitagabend klickten die Handschellen.

Ihm werden diverse Wohnungseinbrüche vorgeworfen.

Viele Opfer seiner Taten bemerkten vermutlich gar nicht, dass sie

bestohlen wurden. Der Tatverdächtigte verursachte kaum Spuren, wenn

er nächtens in Häuser einbrach. Er machte sich den Umstand zu Nutze,

dass viele Hausbewohner die Haustüren nur ins Schloss ziehen und

nicht abschließen. Für diese unverschlossenen Türen hatte der Täter

ein Mittel gefunden, um sie geräuscharm zu öffnen. Manche

Hausbewohner bemerkten den Besuch des Einbrechers erst gar nicht,

wunderten sich nur über fehlendes Geld im Portemonnaie, weshalb sie

zunächst sogar Familienmitglieder im Verdacht hatten.

Doch die Fälle bei der Polizei häuften sich, in denen immer wieder

die gleiche Tatbegehungsweise und das gleiche Spurenbild vorzufinden

waren. Einige Hausbewohner hatten die Tat auf ihren im

Eingangsbereich angebrachten Videokameras aufgezeichnet – Aufnahmen,

die sie der Polizei zur Verfügung stellten. Doch der Täter war

vermummt, kaum erkennbar, die Kleidung nicht individuell genug für

eine Identifizierung.

Schon im vergangenen Jahr ergab sich durch eine Kontrolle im

Rahmen der Fahndung nach einem Einbruch für die Polizisten der

Verdacht, um wen es sich bei dem Einbrecher handeln könnte. Jedoch

fehlten die Beweise. Nun gelang es den Tatverdächtigen festzunehmen.

Am Freitagabend erwischte die Polizei den 72-Jährigen auf frischer

Tat, als er in Ober-Florstadt die Haustür zu einem Wohnhaus in der

Vogelsbergstraße öffnete.

Es sind 18 Fälle aus dem östlichen Wetteraukreis und 5 Fälle im

Bereich des Main-Kinzig-Kreises, die dem Altenstädter nun seit 2017

vorgeworfen werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde er aus der wegen der

Begehung anderer Straftaten zu verbüßenden Haft entlassen. In

Glauburg, Altenstadt, Reichelsheim, Limeshain, Büdingen, Hammersbach,

Langenselbold und Ranstadt liegen die Tatorte.

Noch am Wochenende wurde der Altenstädter beim zuständigen

Amtsgericht in Friedberg in Friedberg vorgeführt, nun sitzt er in

Untersuchungshaft.

