POL-DA: Pfungstadt: Vorläufige Festnahme nach Verkehrsunfallflucht / 62-Jähriger greift Polizisten mit Regenschirm an / Weiterer Mann auf der Flucht

Pfungstadt (ots) – Weil sich ein 20-jähriger Mann am frühen

Sonntagmorgen (28.07) unerlaubt von einem Unfallort in der

Rheinstraße entfernt haben soll, wird er sich zukünftig

strafrechtlich verantworten müssen. Nach bisherigem Ermittlungsstand

verlor der junge Mann um kurz nach Mitternacht aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich.

Ein Ersthelfer kam dem 20-Jährigen zur Hilfe, doch der junge Mann

lehnte die Hilfe ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtmitte.

Dabei fiel dem Zeugen auf, dass der Unfallverursacher alkoholisiert

gewesen sein könnte. Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Streife

der Polizeistation Pfungstadt, etwa 30 Minuten nach diesem Vorfall,

den 20-Jährigen in der Rügnerstraße vorläufig festzunehmen. Ein an

Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann über

2,6 Promille.

Die Kontrolle des Tatverdächtigen spitzte sich noch einmal zu, als

sich ein 62-jähriger Mann mit der Festnahme des 20-Jährigen nicht

Einverstanden zeigte und die Beamten mit einem Regenschirm

attackierte. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den

Polizisten den Angreifer abzuwehren. Dabei verletzte sich eine

Polizistin leicht. Ein weiterer Mann übergoss während der Festnahme

des 62-Jährigen einen Beamten mit Bier und flüchtete daraufhin

unerkannt. Durch die Unterstützung weiterer Polizeikräften konnte die

Situation unter Kontrolle gebracht werden. Eine sofort eingeleitete

Fahndung nach dem Flüchtigen mit dem Bier verlief bislang ohne

Erfolg.

Bei dem 62-Jährigen soll es sich allem Anschein nach um einen

Verwandten des jungen Mannes handeln. Auf der Wache stellte sich

heraus, dass auch der 62-Jährige einen Atemalkoholwert von etwa einem

Promille hatte. Der 20-Jährige wurde zur weiteren Abklärung der

Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Tatverdächtigen

mussten sich noch an diesem Morgen einer Blutentnahme unterziehen.

Wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde gegen den

62-Jährigen Anzeige erstattet.

Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht, der Auseinandersetzung

sowie zum dem flüchtigen Mann mit dem Bier geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt zu melden (06157/9509-0).

