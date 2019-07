POL-GE: Gemeinsame Presseinformation von Stadt und Polizei Gelsenkirchen Umfangreiche Kontrollen am Hafen Graf Bismarck – zahlreiche Verstöße

Gelsenkirchen (ots) – Am vergangenen Wochenende, 26. und 27. Juli

2019, haben Stadt und Polizei im Rahmen der Ordnungspartnerschaft in

den Abendstunden erneut große Kontrollen im und rund um den Hafen

Graf Bismarck durchgeführt. Dort kommt es immer wieder zu Beschwerden

von Anwohnern aufgrund von Lärmbelästigungen bis spät in die Nacht

und Ruhestörungen durch so genannte „Raser und Poser“, die sich mit

ihren Autos dort aufhalten. Dies und das Verhalten größerer Gruppen

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich rund um das

Hafenbecken aufhalten, führen zu einer Vielzahl von Beschwerden der

Anwohnerinnen und Anwohner bei der Stadt als auch bei der Polizei

Gelsenkirchen. Die Polizei kontrollierte an beiden Abenden zwischen

18 und ein Uhr morgens insgesamt 86 Fahrzeuge und 119 Personen,

erteilte 45 Platzverweise, fertigte unter anderem zwei Anzeigen wegen

Verstoßes gegen die Anschnallpflicht und stellte die Identitäten

mehrerer Personen fest. Zudem unterstützten die Polizeibeamten die

städtischen Mitarbeiter bei ihren Maßnahmen. Die Stadt Gelsenkirchen

ahndete insbesondere Verstöße gegen die neue Hafenverordnung (HVO),

die Ordnungsbehördliche Verordnung (ObVO GE) sowie gegen die

Straßenverkehrsordnung (StVO). So wurden Verwarnungsgelder aufgrund

von Parkverstößen erhoben, Platzverweise erteilt und mehrere

Gefährderansprachen durchgeführt. Auch städtische Blitzer waren vor

Ort. An unterschiedlichen Messstellen im Umfeld des Hafens Graf

Bismarck wurden rund 43 Verstöße im fließenden Verkehr festgestellt.

Unter Federführung der Stadt Gelsenkirchen wurde bereits im April

dieses Jahres der Runde Tisch Hafen Graf Bismarck ins Leben gerufen,

indem ressortübergreifend Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im

Stadtquartier entwickelt wurden. An den letzten beiden Wochenenden

wurde der Kontrolldruck mit Kräften der Einsatzhundertschaft der

Polizei noch einmal erhöht. Auch in Zukunft werden die

Ordnungspartner Polizei und das Referat Öffentliche Sicherheit und

Ordnung Kontrollen an unterschiedlichen Orten durchführen.

