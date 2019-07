POL-PDWIL: Versuchter Wohnungseinbruch

Wittlich (ots) – In der Zeit von Samstag, 27.07.19, ca. 08.00 h

bis Sonntag, 28.07.2019, gegen 09.50 h versuchten unbekannte Täter in

ein Einfamilienhaus in Wittlich-Bombogen in der Straße Auf dem

Büschelchen einzubrechen. Die/Der Täter schob den Rolladen eines

kleinen Fensters in einer Höhe von ca. 1,80 m Höhe in einem Durchgang

auf der rechten Hausseite zwischen Haus und Garage hoch und hebelte

das Fenster vermutlich mit einem Schraubendreher auf. Aus unbekannten

Gründen ließen der/die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen den

Tatort. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich,

06571/9500-0

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9500-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich

