POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) –

Im Zeitraum vom 26.07.2019, 22:30 Uhr, bis 27.07.2019, 11:00 Uhr,

ereignet sich in der Anton-Bruckner-Straße von Bobenheim-Roxheim eine

Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird durch einen bislang unbekannten

Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken ein vor dem Anwesen Nr. 37

zum Parken abgestellter Porsche Cayenne an der hinteren Stoßstange

beschädigt. An dem Porsche wird zwar ein Zettel mit der Aufschrift

„Bitte melden“ hinterlassen, die darauf vermerkte Handynummer ist

allerdings unvollständig. Der Sachschaden am Porsche beläuft sich auf

ca. 2.500,- EUR.

Die Polizei weist darauf hin, dass lediglich das Hinterlassen

eines Zettels am beschädigten Fahrzeug keinesfalls ausreicht, um den

Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen und der

Tatbestand einer Verkehrsunfallflucht erfüllt sein kann. Bei einer

Verkehrsunfallflucht handelt es sich auch keinesfalls um ein

Kavaliersdelikt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem

Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches

sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die

Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto

treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer

Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein

Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der

Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der

Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können

auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

