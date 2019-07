POL-PDKO: Unfallflucht auf dem Razejungenplatz

Lehmen (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 26.07. bis zum

Montagmorgen entstand an einem auf dem Razejungenplatz in Lehmen

geparktem Pkw Sachschaden. Der hintere Stoßfänger des vorwärts

eingeparkten roten Hyundai wurde vermutlich durch ein links daneben

ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Hinweise bitte an die

Polizei in Brodenbach unter 02605 98021510

