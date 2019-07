POL-PDNW: 0,41 Promille – Führerschein sichergestellt

Neustadt/Weinstraße (ots) –

An der Einmündung L530/B39 missachtete ein 55-jähriger VW-Lenker

beim Linksabbiegen in Richtung Speyer die Vorfahrt des, aus seiner

Sicht, von links kommenden Audi-Fahrers und fuhr ungebremst in den

Einmündungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW,

ein weiterer PKW wurde durch Trümmerteile in Mitleidenschaft gezogen,

wodurch ein Gesamtschaden von etwa 14000 Euro entstand. Ein

Alkoholtest des 55-Jährigen erbrachte einen Wert von 0,41 Promille,

wodurch sich der Verdacht auf eine Straftat der Trunkenheit im

Verkehr ergibt. Folglich musste eine Blutprobe wurde entnommen und

der Führerschein einbehalten werden. Der Unfallverursacher hat in

Deutschland keinen Wohnsitz. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700

Euro wurde erhoben.

