DPolG Bayern: Autoaufkleber „Gaffer – Shame On You!“ vorgestellt

29. Juli 2019 – Zu Beginn der Sommerferien hat die Deutsche

Polizeigewerkschaft (DPolG) ihren Autoaufkleber „Gaffer – Shame On

You!“ vorgestellt. „Dieser Aufkleber soll die Verkehrsteilnehmer auf

die verbreitete Unsitte der an Unglücksstellen filmenden und

fotografierenden Gaffer hinweisen“, hofft der bayerische

Landesvorsitzende Rainer Nachtigall. Stefan Pfeiffer von der DPolG

Verkehrskommission, von dem das Zitat „Shame On You!“ in Zusammenhang

mit Autobahn-Gaffern stammt, brachte heute den ersten Aufkleber auf

einem Gewerkschaftsfahrzeug in München an.

„Wer eben noch im Vorbeifahren eine Unfallstelle filmt, kann schon

ein paar Kilometer weiter bei einem Verkehrsunfall ungewollt selbst

zum „Filmstar“ werden“, sagt Nachtigall. „Diese pietätlose und

menschenverachtende Sensationsgier behindert nicht nur die

Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und THW,

son-dern bringt eine erhebliche Missachtung der Persönlichkeitsrechte

der verstorbenen oder verletzten Unglücksopfer zum Ausdruck.“

Deshalb fordert die DPolG ein härteres Vorgehen gegen filmende und

fotografierende Gaffer an Unglücksstellen durch Strafverschärfungen,

durch die Sicherstellung des „Tatmittels“ Handy und durch

Durchführung von polizeilichen Schwerpunktaktionen in Bayern, wie bei

Blitzer-Marathons und LKW-/Buskontrollen. Außerdem hat die

Gewerkschaft eine Verkehrssicherheitskampagne „Handy weg – kein

Gaffen bei Unfällen“ auf Plakaten an Bundesautobahnen und -straßen

angeregt.

Gegen Einsendung eines adressierten und frankierten Rückumschlages

kann dieser Aufkleber in der DPolG Landesgeschäftsstelle bestellt

werden. Adresse: Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern Betreff:

Aufkleber Orleansstraße 4 81669 München

