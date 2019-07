FW-KLE: Starke Löwen bei der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots) –

Wie kann ein Brand vermieden werden, oder wie setzt man einen

Notruf ab? Auf diese Fragen bekamen die „Starken Löwen“ bei der

Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau Antworten. Gemeint sind damit die

Vorschulkinder der Inklusiven Kindertagesstätte Lebensbaum aus

Schneppenbaum.

Im Feuerwehrgerätehaus in Schneppenbaum wurden die 20 Kindervon

den Feuerwehrleuten in Empfang genommen. Seit Jahren hat es sich die

Feuerwehr in Bedburg-Hau zur Aufgabe gemacht, Kinder altersgerecht im

Hinblick auf die Gefahren durch Feuer und deren Vermeidung und

richtiges Verhalten im Brandfall zu sensibilisieren.

In einem Gespräch über „gutes Feuer – böses Feuer“ erzählten die

Kinder, dass Feuer sehr hilfreich sein kann, zum Beispiel beim Kochen

oder Grillen, im Ofen oder als Kerze auf dem Tisch. Dass von Feuer

aber auch eine große Gefahr ausgehen kann, wenn es außer Kontrolle

gerät, wussten die Kinder ebenfalls zu berichten. Weitere Themen

waren das richtige Verhalten im Brandfall und die Alarmierung der

Feuerwehr durch den Notruf. Die Notrufnummer 112 wussten alle Kinder

auf Anhieb. Eigens zu Übungszwecken stand ein Notfalltelefon bereit,

an dem jedes Kind einen Notruf absetzen konnte.

Aber so richtig funkelten die Augen der Kinder erst, als sie das

Feuerwehrgerätehaus und das Feuerwehrauto erkunden konnten. Sie

bestaunten die Kleidung und Ausrüstung eines Feuerwehrmannes und die

Werkzeuge, die bei Einsätzen gebraucht werden. Den Kindern wurde ein

Feuerwehrmann mit Atemschutzgerät vorgestellt, um den Kindern die

Angst zu nehmen. Natürlich durften alle bei den Temperaturen das

Strahlrohr in die Hand nehmen und für eine Abkühlung sorgen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Pressesprecher

Michael Hendricks

Telefon: 02821 / 7 38 92 97

Fax: 02821 / 7 38 92 98

E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.de

www.feuerwehr-bedburg-hau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau | Publiziert durch presseportal.de.