POL-ME: Gefährliche Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht endete erst in der Nachbarstadt

Mettmann (ots) –

Am Samstagmittag des 27.07.2019, gegen 12.05 Uhr, kam es auf dem

Breitscheider Weg im Ratinger Ortsteil Lintorf zu einem

Verkehrsunfall mit Flucht. Dort befuhr ein silberner PKW Toyota

Avensis die innerörtliche Kreisstraße (K19) in Richtung Lintorfer

Weg. In Höhe der Einmündung An den alten Dieken verlor der Fahrer des

Toyotas die Kontrolle über seinen PKW. Der Avensis prallte mit großer

Wucht auf eine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn und dort gegen

ein Verkehrszeichen (Z.222 / rechts vorbei). Dabei hob der Wagen nach

Angaben von Zeugen mit allen vier Rädern vom Boden ab. Trümmerteile

vom Schild und vom zerstörten Außenspiegel des Toyotas trafen einen

schwarzen PKW VW Touran, der im Gegenverkehr in Richtung Rehhecke

unterwegs war. Obwohl durch diese Trümmerteile am VW ein geschätzter

Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000,- Euro und zusätzlicher

Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro auch an der

Verkehrseinrichtung selbst entstand, setzte der Toyota-Fahrer seine

Fahrt mit seinem ebenfalls erheblich beschädigten Fahrzeug in

Richtung Breitscheid fort ohne eine Schadensregulierung zu

ermöglichen.

Noch im Zuge der in Ratingen zeitnah angelaufenen

Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Toyota mit Düsseldorfer

Kennzeichen, erhielt die Ratinger Polizei Kenntnis von einem

aktuellen weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Stooter

Straße im benachbarten Mülheim an der Ruhr. Dort war der gesuchte

silberne Toyota Avensis in Höhe des Hauses Nr. 87 in einen Zaun

gefahren. Am Mülheimer Unfallort, an dem die Chaos-Fahrt des Toyotas

dann endgültig beendet war, konnte endlich auch der 55-jährige Fahrer

des Wagens festgehalten und überprüft werden. Hierbei stellte sich

heraus, dass der Düsseldorfer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,1

Promille (1,57 mg/l). Zudem besteht der Verdacht, dass der

Beschuldigte zur Unfallzeit auch noch unter dem Einfluss weiterer

berauschender Mittel / Drogen stand. Die ärztliche Entnahme von

Blutproben wurde zur Beweisführung im eingeleiteten Strafverfahren

angeordnet und durchgeführt. Einen Führerschein des Beschuldigten

konnte man aber nicht sicherstellen oder beschlagnahmen, da sich

schnell herausstellte, dass der 55-jährige Beschuldigte aus

Düsseldorf überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt. Auch dieser Umstand

wurde natürlich zur Anzeige gebracht.

Hinweis an die Medien:

Über genauere Einzelheiten zum Unfallgeschehen in Mülheim a.d.

Ruhr können nur die Kolleginnen und Kollegen der Polizeipressestelle

beim PP Essen weitere Auskunft erteilen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.