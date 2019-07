POL-HB: Nr.: 0481–Polizei kontrolliert Wohnmobile und Wohn-Anhänger

Bremen (ots) –

–

Ort: Bremen, Autobahn 1 (A1)

Zeit: Juli 2019

Am verkehrsreichsten Ferienwochenende dieses Jahres waren auch die

Beamten der spezialisierten Verkehrsüberwachung auf der Autobahn

unterwegs. Die Verkehrsüberwacher führten stationäre Wohnwagen- und

Wohnmobilkontrollen im Bereich der A1 Höhe der Ausfahrt Hemelingen

durch.

Zum Einsatz kam dabei auch die mobile Radlastwaage. Denn

insbesondere eine falsche Lastverteilung und die Überschreitung der

zulässigen Höchstgewichte stellen sich immer wieder als schwierig und

unfallträchtig heraus. Beide Faktoren beeinflussen das Fahrverhalten

nachhaltig und können die Gespanne oder Wohnmobile für den

Fahrzeugführer unter ungünstigen Umständen unkontrollierbar machen.

Insgesamt wurden 47 Wohnwagengespanne bzw. Wohnmobile angehalten

und kontrolliert. Gegen zwei Fahrzeugführer wurden Anzeigen

gefertigt, da sie im Baustellenbereich der A1 trotz Überholverbot mit

ihren Wohnwagengespannen überholt hatten. Neben einer Mängelkarte

wegen Beleuchtungsmängeln wurden insgesamt 13 Verwarnungen sowie eine

Anzeige wegen Überladungen ausgesprochen. Die überladenen Fahrzeuge

durften erst nach einer entsprechenden Gewichtsreduzierung ihre Fahrt

in die Urlaubsorte fortsetzen. Bei einigen Fahrzeugen reichte es

schon aus, den Frischwassertank zu entleeren. Ein Fahrer aus dem

Ruhrgebiet mietete sich kurzerhand eine Gepäckbox in Hastedt, um sein

zu viel geladenes Gepäck bis zum Urlaubsende sicher zu verwahren.

Damit die Reise nicht vorzeitig endet, haben wir für

campingbewusste Urlauber folgende Tipps:

Halten Sie das zulässige Höchstgewicht Ihres Fahrzeugs / Ihres

Gespanns ein. Anhaltspunkte für eine Überladung können ein starkes

Walken der Reifen (bei korrektem Reifendruck) oder fast vollständig

eingefederte Stoßdämpfer / gespannte Blattfedern am Fahrzeugchassis

sein. Im Zweifel empfehlen wir, das Gespann oder das Wohnmobil vor

Reiseantritt auf einer öffentlichen Waage verwiegen zu lassen. Es

lässt sich erheblich entspannter reisen, wenn man weiß, dass alles in

Ordnung ist.

Sorgen Sie für die richtige Lastverteilung und vermeiden Sie bei

Fahrten mit Wohnanhängern eine „negative Stützlast“. Versuchen Sie

besser, Ihr Gepäck und die zu transportierenden Gegenstände so zu

verstauen, dass die Hauptlast im Bereich der Achse (auf der Grafik in

Grün) positioniert wird und die schweren Gegenstände in Fahrtrichtung

vor der Achse Platz finden.

Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt die Funktions- und

Verkehrssicherheit Ihres Gespanns bzw. Wohnmobils. Achten Sie dabei

insbesondere auf die Bereifung (Luftdruck, Profiltiefe, erkennbare

Schäden), die Beleuchtungseinrichtungen, die Bremsen und die

Verbindungseinrichtungen (Zugkupplung, Kugelkopf und ggfls.

Abreißseil). Gespanne dürfen auch auf der Autobahn nur 80 km/h oder –

bei Vorhandensein einer sog. „100er-Zulassung“ – 100 km/h fahren.

Beziehen Sie die langsameren Geschwindigkeiten in Ihre Reiseplanungen

mit ein und denken Sie an ausreichende Pausen.

