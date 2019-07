LPI-SLF: !Öffentlichkeitsfahndung! Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 62 jährigen Vermissten

Sonneberg (ots) –

Seit dem 28.07.2019 wird der

Wolfgang Kuot, 62 Jahre alt

vermisst. Zuletzt hielt er sich in seinem Haus in Sonneberg im

Narzissenweg auf. Da zu den Angehörigen seit längerem kein Kontakt

mehr bestand wurde das Haus am 28.07.2019 aufgesucht, der Herr Kuot

jedoch nicht angetroffen. Es ist nicht bekannt, wo sich der nun

Vermisste aufhält. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der

Vermisste sein Haus bereits am 26.06.2019 verlassen haben muss.

Seiner Mutter gegenüber äußerte er, dass er eine Wanderung zum

Schieferbruch nach Steinach unternehmen wollte.

Wolfgang Kuot wird wie folgt beschrieben:

– 1,84m groß

– kräftige Statur, ca. 100 kg

– runder Kopf, lichtes krauses Haar, leichte Glatzenbildung

– trägt Schnauzer und „Ziegenbart“

Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt, der Vermisste trug

jedoch zurückliegend auffallende Jeanshosen mit dicken Nähten und

auffällige Hemden mit Tribal- und oder Drachenmotiv.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter

der Telefonnummer 03672/417 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

