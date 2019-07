LPI-J: Meldung für Jena

Jena (ots) – Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung

an einem Mazda in der Wöllnitzer Straße. Der Fahrer hatte das Auto in

der Nascht zum Sonntag abgestellt. Als er am Morgen wieder losfahren

wollte, stellte er fest, das Unbekannte seinen linken Außenspiegel

abgetreten und die Frontscheibe beschädigt haben. Möglich ist hier,

dass eine Glasflasche auf die Scheibe geworfen wurde. Wer den Vorfall

beobachtet hat und Hinweise zu den Randalierern geben kann, wird

gebeten, sich unter 03641-810 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Jena | Publiziert durch presseportal.de.