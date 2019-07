POL-BI: Trio beim Ladendiebstahl erwischt

Bielefeld (ots) – SI / Bielefeld / Mitte – Am Freitag, den

26.07.2019, gingen drei Georgier in Haft, nachdem sie ein

Ladendetektiv bei einem Diebstahl an der Dr. Viktoria-Steinbiß-Straße

gestellt hatte.

Die drei Männer hielten sich gegen 12:45 Uhr in einem

Lebensmittelmarkt auf. Der Ladendetektiv beobachtete sie dabei, wie

einer der drei Ware aus der Hygieneabteilung in einen Rucksack

steckte, während ein zweiter versuchte, das Geschehen mit seinem

Körper zu verdecken. Der dritte Mann ging im angrenzenden Gang auf

und ab, als wollte er Schmiere stehen. Daraufhin stellten sich alle

drei an der Kasse an, um einen Artikel – eine Tüte Saft – zu

bezahlen. Scheinbar bemerkten sie, dass Mitarbeiter des Marktes auf

sie aufmerksam geworden waren. So gingen zwei Männer zurück in den

Verkaufsraum und versteckten das Diebesgut in den Regalen. Einer

legte 18 Rasierklingen hinter Packungen mit Toilettenpapier ab. Ein

weiterer deponierte zehn Einwegrasierer auf einem Stapel Süßigkeiten.

Eintreffende Polizeibeamte nahmen die drei 30-, 31- und 34-jährigen

Georgier vorläufig fest. Sie haben keinen festen Wohnsitz und waren

bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die

Polizeibeamten nahmen sie mit ins Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft

erließ gegen alle drei Männer die Hauptverhandlungshaft im

beschleunigten Verfahren.

