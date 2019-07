BPOL NRW: Frau mit Bierflasche beworfen – zwei Festnahmen durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots) – Weil eine Frau (21) sich nicht mit einem ihr

unbekannten Mann (41) am Samstagabend (27. Juli) um 23.25 Uhr

unterhalten wollte, versuchte dieser sie mit einer Bierflasche zu

bewerfen. Als Bundespolizisten ihn vorläufig festnehmen wollten,

mischte sich ein Unbeteiligter (26) ein und versuchte die Festnahme

zu behindern. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Die 21-jährige Türkin ging von Bahnsteig 11 des Düsseldorfer

Hauptbahnhofs in den Nordtunnel hinunter. Dort wurde sie von einem

41-jährigen Rumänen angesprochen. Sie machte ihm klar, dass sie kein

Gespräch führen wolle. Ihr Begleiter nahm sie in Schutz und stellte

sich dazwischen. Der 41-Jährige schlug seine Bierflasche auf dem

Boden kaputt und warf der Frau die abgebrochene Flasche entgegen. Sie

konnte ausweichen und wurde nicht verletzt. Bei Ansprache der

Mitarbeiter der DB Sicherheit schlug der Mann mit der Faust mit

voller Wucht gegen eine Glasscheibe.

DB Mitarbeiter brachten den aggressiven Mann zu Boden. Eine

Streife der Bundespolizei übernahm den Renitenten und wollte ihn

fesseln. Ein Unbeteiligter (26) mischte sich in die Situation ein und

wollte die Festnahme verhindern. Er kam den am Boden wirkenden

Bundespolizisten sehr nah und wollte in das Geschehnis eingreifen. Er

widersetzte sich den Anweisungen der Beamten, sich von der Festnahme

fernzuhalten. Einem Platzverweis kam er auch nicht nach. Weitere

Bundespolizisten unterstützten und nahmen den Störer der Festnahme

sowie den Tatverdächtigen der versuchten gefährlichen

Körperverletzung mit auf die Dienststelle.

Auf dem Weg zur Wache beleidigte der 26-Jährige die eingesetzten

Beamten mit den Kraftausdrücken Hurensöhne, Wichser und Spastis. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der 41-Jährige

musste von den Polizisten getragen werden, weil er sich immer wieder

fallen ließ und sich versuchte im Treppenhaus am Geländer

festzuhalten. Sein Atemalkoholwert lag bei 1,1 Promille.

Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen des tätlichen Angriffs gegen

Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Gegen den 41-Jährigen

wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung im

Versuch und des Widerstandes eingeleitet.

Nach Aufnahme der Aussagen und Einleitung der Strafverfahren,

wurden die Tatverdächtigen entlassen.

