POL-FR: Wutöschingen: Beifahrer bringt Auto zum Stillstand – Fahrer hat Kreislaufprobleme

Freiburg (ots) – Wegen Kreislaufproblemen ist am Sonntagabend,

28.07.2019, ein Autofahrer auf der B 314 bei Wutöschingen mit seinem

Wagen von der Straße geraten. Gegen 22:30 Uhr wollte der 36-jährige

seinen Smart anhalten, da er gesundheitliche Probleme verspürte.

Dabei verlor er die Kontrolle über den Pkw, überfuhr eine

Verkehrsinsel und streifte eine Schranke. Sein Beifahrer zog

geistesgegenwärtig die Handbremse, so dass der Wagen zum Stillstand

kam. Verletzt wurde niemand, der Fahrer kam aber zur Untersuchung in

ein Krankenhaus. Der Smart musste abgeschleppt werden. Der

Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

