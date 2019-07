POL-MS: Handtasche auf Beifahrersitz zurückgelassen – Diebe nutzen günstige Gelegenheit

Münster (ots) – Am Freitagnachmittag (28.07., 14:55 Uhr) schlugen

unbekannte Täter die Seitenscheibe eines am Mauritz-Lindenweg

geparkten Opels ein und entwendeten eine Handtasche. Die Tasche wurde

gut sichtbar auf dem Beifahrersitz des abgestellten Wagens

zurückgelassen. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse mit

Bargeld und diversen Dokumenten. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

