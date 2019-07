POL-HF: Motorradfahrer stürzt- Keine Fahrerlaubnis vorhanden

Rödinghausen (ots) –

(sls) Am Samstagabend (27.7.) um 23:30 Uhr kam es auf der

Bruchstraße in Rödinghausen zum Sturz eines Motorradfahrers. Der

17-Jährige Fahrer einer schwarzen Kawasaki fuhr auf der Bruchstraße

aus Richtung Holsen kommend in Richtung Bruchmühlen. Plötzlich

erkannte er auf einen Grundstück zwei Personen, welche für ihn den

Anschein erweckten, dass sie in Richtung Fahrbahn laufen wollten. Um

einen möglichen Verkehrsunfall zu vermeiden, vollzog er eine

Vollbremsung. Aufgrund vermutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor

er die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte zu Boden, rutschte

ca. 100m über die Fahrbahn und stieß dann neben der Straße gegen eine

Ortstafel. Zum Unfallzeitpunkt trug der Motorradfahrer keine

entsprechende Schutzkleidung und verletzte sich beim Sturz. Er wurde

mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Das

Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 2200 Euro. Vor Ort wurde durch die

eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der 17-Jährige weder

in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, noch das die Kawasaki

ordnungsgemäß zugelassen und versichert ist. Das Verkehrskommissariat

Bünde übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Herford | Publiziert durch presseportal.de.