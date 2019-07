POL-Bremerhaven: Fahrer war hoch aggressiv

Bremerhaven (ots) –

Am Nachmittag des 28.07.2019 fahndete die Polizei Niedersachsen

nach einem PKW, der gegen 15.00 Uhr auf der Autobahn A27 in Richtung

Bremerhaven aufgefallen war. Besorgte Autofahrer hatten hier den

Notruf gewählt, als der Fahrer eines blauen VW Golf besonders

rücksichtslos die Fahrstreifen wechselte und dabei seine

Fahrgeschwindigkeit in gefährdender Art und Weise enorm variierte. So

informiert, wurden die BAB-Zufahrten im Bereich Bremerhaven von

Polizeistreifen beobachtet. Gegen 15.15 Uhr fuhr das gesuchte

Fahrzeug in Bremerhaven Mitte von der Autobahn ab. Die Polizei

stoppte den Wagen auf der Stresemannstraße. Bei der Kontrolle fiel

gleich auf, dass sich neben dem Fahrer auch dessen Ehefrau mit ihrem

Kleinkind ungesichert auf der Rücksitzbank des Fahrzeuges befand. Der

Fahrer wurde aufgefordert, sich auszuweisen. Der 32-Jährige war

zunächst kooperativ und legte eine slowenische Fahrerlaubnis vor.

Eine kurze Überprüfung ergab einen Treffer in der Datenbank und der

vorgezeigte Führerschein entpuppte sich als Fälschung. Als der Mann

nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren von den Beamten belehrt

wurde, gebärdete er sich hoch aggressiv. Er schrie die Polizisten an

und ließ sich nicht beruhigen. Aufgrund seines Verhaltens und der

Aussage der Zeugen zu seinem aggressiven Fahrstil, bestand der

Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Blutprobe

wurde angeordnet. Seiner Festnahme widersetzte sich der 32-Jährige

mit aller Kraft. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach der

Blutprobe wurde er einem Psychologen vorgestellt. Das von ihm

geführte Fahrzeug, an dem zahlreiche technische Veränderungen

vorgenommen wurden, wurde sichergestellt. Auch die 27-jährige Ehefrau

muss sich verantworten, weil sie zuließ, dass der auf ihren Namen

zugelassene VW Golf von ihren Mann ohne Fahrerlaubnis gefahren wurde.

