POL-KLE: Kevelaer – Einbruch in Einfamilienhaus / Werkzeugmaschinen gestohlen

Kevelaer (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und

Samstag (27. Juli 2019), 10:00 Uhr, verschafften sich unbekannte

Täter Zugang zu einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus an der

Friedenstraße, indem sie eine Tür aufhebelten. Sie durchsuchten

mehrere Räume nach Diebesgut und entwendeten eine Kreis- sowie eine

Stichsäge. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an

die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

